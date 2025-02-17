الإسكان تطلق المرحلة الأولى من مبادرة بيتك في مصر بـ9 مدن

موقع حجز وحدات المصريين في الخارج بيتك في مصر، طرحت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

والطرح يضم 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعًا في 9 مدن جديدة والتقديم إلكترونيا من خلال موقع حجز وحدات المصريين في الخارج بيتك في مصر من هنا .

موقع حجز وحدات المصريين في الخارج بيتك في مصر

ويضم طرح المرحلة الأولى المشروعات التالية:

-مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا، ومشروع "أرابيسك" يمثل أول مجتمع عمراني متكامل "مسور" بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والمشروع يحتوي على العديد من المباني الأثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

-مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعاـ ومشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، والمشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعًا سكنيًا، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

تفاصيل حجز وحدات المصريين في الخارج بيتك في مصر

-مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا ويقع كومباوند صبا ريزيدنس بمحور البوليفارد بالتوسعات الشمالية على الطريق الدائري الأوسطي بالسادس من أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة تم تقسيم مراحله البيعية الى 3 مراحل، ويقع الكومباوند على مساحة 69 فدان ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال والكومباوند محاط باسوار وبوابات، وارتفاع العمارات بالمشروع أرضي و5 أدوار متكررة، ويوجد أسانسيرات بالعمارات.

بالإضافة لمشروعات الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا، ومشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا، ومشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا، ومشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

كما يضم الطرح مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع، ومشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا، مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا.

التقديم على وحدات المصريين في الخارج بيتك في مصر

-مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 أمتار مربع.

وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات. وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

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