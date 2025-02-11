وزير الصحة: إدراج أدوية حديثة في بروتوكولات علاج الأورام لتحقيق نسب شفاء مرتفعة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، دراسة إدراج المركبات الدوائية الجديدة ضمن البروتوكولات العلاجية لمرضى الأورام، استنادًا إلى دراسات اقتصادية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

اجتماع موسّع مع اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين نتائج العلاج لمرضى السرطان.

مقارنة شاملة للبروتوكولات العلاجية المعتمدة في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا تحليليًا للدراسات الاقتصادية، ومقارنة شاملة للبروتوكولات العلاجية المعتمدة في مصر مع نظيراتها في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بهدف الوقوف على أفضل الممارسات الطبية والاقتصادية.

وأشار عبدالغفار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ناقش مع أعضاء اللجنة آليات توحيد البروتوكولات العلاجية المطبقة حاليًا، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وأكد أن وضع معايير وإرشادات موحدة يسهم في تحقيق نتائج علاجية أكثر فاعلية، وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن ضمان اتباع أحدث التوصيات العلمية في هذا المجال.

الدولة تولي اهتماما خاصا بمرضى الأورام

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم أحدث العلاجات، وتطبيق التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي لضمان أفضل رعاية ممكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام يترأسها الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، وتضم في عضويتها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، إضافة إلى الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة ذاتها، إلى جانب الدكتور خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور أحمد حسن، والدكتور لؤي قاسم، عضوي المكتب التنفيذي للجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، فضلًا عن الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية في مصر.

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