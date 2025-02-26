رئيس جامعة أسيوط: لدينا 5 آلاف وافد ونوفر العلاج لمصابي غزة

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أستاذ جراحة القلب، إن الدولة قدمت دعمًا ماديًّا كبيرًا لمستشفى الأورام بجماعة أسيوط، ولكن على رجال الأعمال أن يقوموا بدور إيجابي نحو الوطن، خاصة أن هذا المستشفى سيقدم خدمة علاجية متميزة لمرضى الصعيد.

مخطط تحويل مصر لمركز السياحة العلاجية

وأضاف، أن هناك مخططًا لتحول مصر لمركز للسياحة العلاجية في العالم، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط لديها أكثر من 100 ألف طالب، و25 ألف طالب دراسات عليا، و5 آلاف طالب وافد من الدول العربية والإفريقية.

مدينة علاجية متكاملة

وأوضح أن جامعة أسيوط لديها مدينة علاجية متكاملة، والكثير من الطلاب الوافدين يستقدمون أهاليهم إلى مصر للعلاج داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة افتتحت مؤخرًا مستشفى الإصابات الجامعي الجديد وتحتوي على جميع التخصصات لعلاج مرضى الإصابات.

رئيس جامعة أسيوط: نُوفر العلاج للمصابين من أبناء غزة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كشف مبكر” الذي يقدمه هشام توفيق بقناة “الشمس” إلي أن جامعة أسيوط تسير وفقًا لرؤية 2030 من خلال ربط البحث العلمي بالابتكار والإبداع، والخدمة العلاجية من الخدمات المهمة التي تُقدم من خلال الجامعات.

وأضاف، أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية باستقبال أبناء الشعب الفلسطيني للعلاج في المستشفى الجامعي سواء لعلاج الأورام أو لعلاج الإصابات المختلفة، مشيرًا إلى أن أبناء غزة جزء لا يتجزأ من الدول العربية، ومصر دائمًا تقف بجانب القضايا العربية والوطنية التي تهم العرب والمسلمين، وليس هذا فقط بل نوفر الإقامة والرعايا للأهالي المرضى لحين الانتهاء من العلاج، والعودة إلى أرضهم التي لن يتخلوا عنها أبدًا.

ووجه الشكر للقيادة السياسية على دعم المواطن المصري من خلال الكثير من المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على موقفه الواضح الصريح في الحفاظ على الأمن القومي المصري، ورفضه لتهجير الشعب الفلسطيني.

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