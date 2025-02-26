محافظ الأقصر يلتقي أهالي قرية الرزيقات بحري لبحث مشكلاتهم

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لقاءًا جماهيريًا للاستماع لمطالب وشكاوى أهالى مدينة أرمنت، على هامش افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمركز ومدينة أرمنت.

و استعرض الأهالى مطالبهم والتي تمثلت في استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الرزيقات بحرى، وإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطرق خاصة الطريق من قرية الرياينة وحتى قرية الديمقراط حيث أن هذا الطريق به العديد من المدارس.

ومن جانبه وعد محافظ الأقصر ببحث ودراسة كافة العوائق أمام استكمال أعمال الصرف الصحى، كما أنه سيتم التنسيق ما بين مجلس مدينة أرمنت والوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحرى ومديرية الطرق للبدء في رصف وتمهيد المناطق المنتهية بها أعمال الصرف الصحى والغاز الطبيعى.

كما أكد محافظ الأقصر ضرورة اتحاد الصف الداخلى والترابط بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وخلق المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه يولى اهتماما خاصًا بتحقيق التنمية اللازمة بالنجوع والعزب أسوة بالمدينة وذلك للتسهيل على المواطنين ورفع المعاناة عنهم.وحضر اللقاء كلا من اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، وكلا من حجازى النحاس وعلى عثمان نائبا رئيس المركز، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نائبا عن المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور شحاته مدير فرع جنوب الوادى بشركة المقاولون العرب وأحمد الفرشوطى امين عام حزب الشعب الجمهورى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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