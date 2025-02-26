كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على سوسيداد في الشوط الأول

كأس ملك إسبانيا، تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة (1-0)، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًّا على ملعب "أنويتا"، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل لريال مدريد، إندريك فيليبي في الدقيقة 19.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد

وضم تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا كلًّا من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينسيسوس جونيور، إندريك فيليبي، أردا جولر.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتعتبر شبكة قنوات SSC هي الناقل الحصري لكأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالتحديد علي قناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض.

كان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.

علي صعيد آخر حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

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