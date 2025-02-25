عمرو دياب في المقدمة، نجوم الفن يدعمون عمرو مصطفى في محنته الصحية

شهدت الساحة الفنية موجة واسعة من الدعم والمساندة للملحن والمطرب عمرو مصطفى بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.

عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى

حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل له، وكان في مقدمة هؤلاء النجم عمرو دياب، الذي تربطه بعمرو مصطفى علاقة فنية طويلة، حيث قدما معًا العديد من الأعمال الناجحة التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخهما.

حيث كتب دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”.

الفنان محمد حماقي

وانضم إلى دياب عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن محبتهم ودعمهم، متمنين لعمرو مصطفى سرعة التعافي والعودة إلى إبداعه الموسيقي من جديد ومنهم المطرب محمد حماقي الذي كتب عبر حساباته الرسمية "أخويا وصديقي وعشرة عمري عمرو مصطفى.. ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله بسيطة وأنت عودتني إنك قوي ودايمًا بتقدر على أي محنة بإرادتك الحديد اللي مفيش زيها سلامتك يا حبيبي ألف سلامة".

الفنانة دنيا سمير غانم

وكتبت دنيا سمير غانم عبر خاصة الاستوري على انستجرام “ “ألف سلامة عليك يا عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل علي أغاني المسلسل (عايشة الدور)" وتابعت " شكرا جدا عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر مش بيتاخروا عليا أبدا”.

النجوم يدعمون عمرو مصطفى في أزمته الصحية

كما كتب المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر حسابه على فيس بوك "البوست ده خلاني افتكر شريط حياتي كامل ورحلة كبيرة هي في الآخر اللي بتتبقى لينا برغم أي مشاكل أو أي صراعات”.

وتابع “ربنا يشفيك يا عمرو يا مصطفى ويبعد عنك كل شر ويخليك دايما يا عمرو يا دياب سند لكل زمايلك ورفقاء رحلتك”.

أما الفنانة شذي فكتبت "أني أعرف وأنا برا مصر خبر زي أن عمرو عنده أزمة صحية، ومش عايز اقول اسم العملية ولا المرض لأني مش مستوعبة، الموضوع بقاله شوية وعمرو مكنش عايز حد يعرف، بس الإحساس بالتكتيف صعب جدا اني مش عارفة اكون موجودة أول ما اعرف

وأضافت شذي:"ربنا يشفيك ياعمرو ويطمنا عليك ويخليك لأولادك ومراتك ولكل حبايبك".

أما المطرب أحمد جمال فقال "كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها أنه استئصل ورم”، وأضاف: "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

بينما كتب تامر حسين "بعيدًا عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاتة لازمة عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر وإتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يارب”

وأضاف: “ربنا يخليه لبيته وأولاده ونسمع عنه كل خير دايمًا، سلامتك ياعمورة وأشوفك دايمًا بخير”.

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