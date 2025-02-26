بمشاركة محمد شريف، الخليج يتعادل 1-1 أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهت مباراة الخليج أمام اتحاد جدة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم اتحاد جدة بهدف سجله اللاعب عبد الرحمن العبود في الدقيقة 78، فيما أحرز كوستاس فورتونيس هدف التعادل للخليج في الدقيقة 5+ 90'.

وشارك الدولي المصري محمد شريف لاعب الخليج بديلا في الدقيقة 86 على حساب مراد هوساوي.

أعلن مدربا الخليج واتحاد جدة، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

دخل فريق الخليج مباراته أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيهيتش.

الدفاع: بندر المطيري، محمد خبراني، تيسيراند، سعيد آل حمسل.

الوسط: هوساوي، فورتونيس، منصور حمزي، صالح أبو الشامات، فابيو مارتينيز.

الهجوم: عبد الله آل سالم.

مباراة الخليج أمام اتحاد جدة السعودي، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، بيريرا، مهند الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حامد الغامدي، موسى ديابي، عبدالرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

ترنيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصدر كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد الخليج عند 29 نقطة في المركز التاسع، بعدما خاض 22 مباراة، فاز في ثماني مباريات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات

في المقابل، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 56 نقطة، محافظا على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما خاض 22 نقطة، فاز في 19 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما

وعجز فريق الخليج عن تحقيق أي انتصار خلال المباريات الخمس الأخيرة.

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