حارس مرمى يعتدي على حكم في الدوري السعودي (فيديو)

اعتدي حارس الجبلين على ممدوح آل شهدان حكم مباراة العدالة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري يلو للمحترفين، على أرضية ملعب العدالة.

حارس الجبلين يعتدي على حكم مباراة العدالة

وقام حارس الجبلين بالاعتداء على حكم مباراة الجبلين والعدالة ممدوح ال شهدان، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب خلال اللقاء، قبل أن يقوم بكتابة ماقام به الحارس في التقرير الخاص به بسبب ما حدث منه خلال اللقاء.

#حارس_الجبلين

اعتداء حارس الجبلين على حكم المباراة بعد طرده من قبل الحكم pic.twitter.com/burtXAb4xj — أحمد العصيمي (@aaaosm) February 26, 2025

وحقق العدالة الانتصار على حساب الجبلين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري يلو للمحترفين

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