الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

حارس مرمى يعتدي على حكم في الدوري السعودي (فيديو)

حارس مرمى يعتدي على
حارس مرمى يعتدي على حكم في الدوري السعودي، فيتو

اعتدي حارس الجبلين على ممدوح آل شهدان حكم مباراة العدالة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري يلو للمحترفين، على أرضية ملعب العدالة.

حارس الجبلين يعتدي على حكم مباراة العدالة

وقام حارس الجبلين بالاعتداء على حكم مباراة الجبلين والعدالة ممدوح ال شهدان، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب خلال اللقاء، قبل أن يقوم بكتابة ماقام به الحارس في التقرير الخاص به بسبب ما حدث منه خلال اللقاء.

وحقق العدالة الانتصار على حساب الجبلين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري يلو للمحترفين

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الدوري السعودي الاعتداء علي اعتداء علي حكم دوري يلو

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