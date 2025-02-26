أزمة قلبية تنهي حياة وكيل قسم الأملاك أثناء ممارسة عمله بالشرقية

انتابت مواقع السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن الشديد لوفاة “عبد الله مهدى”وكيل قسم الأملاك برئاسة مركز ومدينة أبو حماد، إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء تأدية عمله بمكتبه.

سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد ينعي الفقيد

من جانبه، تقدم المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الحزن يجتاح مواقع التواصل بعد وفاة وكيل قسم الأملاك بالشرقية

فيما شيع مئات المعزين بمركز أبوحماد جثمان الفقيد بمسقط رأسه بعزبة رضا التابعة لقرية بحطيط وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الراحل، وعن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائه.

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية

من جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ أن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وايضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع إن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

إسعاف مريض الأزمة القلبية

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول 4 أقراص أسبرين أطفال، أو 4 أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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