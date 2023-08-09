أزمة قلبية تنهي حياة طبيب كبير أثناء ممارسة عمله بالشرقية

سادت حالة من الحزن الشديد بالقطاعَ الطبي في محافظة الشرقية مساء اليوم الأربعاء بعد وفاة الدكتورحسن عبد المعز، 57 عامًا، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، بمستشفى فاقوس المركزي، إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء تأدية عمله بالمستشفى.

صحة الشرقية تنعي الفقيد

من جانبه، تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الطبيب الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية





من جانبه..أكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ أن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وايضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع إن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية



وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

إسعاف مريض الأزمة القلبية

وأشار الدكتور جمال شعبان الى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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