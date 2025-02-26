الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 6  قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (7 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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