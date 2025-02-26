الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج واتحاد جدة بالشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج أمام اتحاد جدة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أعلن مدربا الخليج واتحاد جدة، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل اتحاد جدة المباراة وهو متصدر لترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: سيهيتش.



الدفاع: بندر المطيري، محمد خبراني، تيسيراند، سعيد آل حمسل.



الوسط: هوساوي، فورتونيس، منصور حمزي، صالح أبو الشامات، فابيو مارتينيز.



الهجوم: عبد الله آل سالم.

اتحاد جدة، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، بيريرا، مهند الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حامد الغامدي، موسى ديابي، عبدالرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

طموحات الفريقين في مواجهة الليلة

الخليج يتواجد حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة ويأمل في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة المضي صوب مراكز المقدمة

مهمة الخليج اليوم ستكون بالغة الصعوبة في مواجهة الاتحاد متصدر الدوري السعودي والذي يأمل بدوره في مواصلة أدائه القوي وصولًا إلى التتويج بلقب الدوري.

الخليج تراجع في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد عجزه عن تحقيق أي انتصار خلال المباريات الأربع الماضية.

يخوض اتحاد جدة مباراة اليوم بطموح قوي في تحقيق الفوز وتعزيز فارق السبع نقاط بينه وبين نادي الهلال الذي يتواجد في وصافة ترتيب دوري روشن.

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