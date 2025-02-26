الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الخليج في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يلتقي اتحاد جدة، فريق الخليج في مواجهة هامة ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من عمر منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي


ومن المقرر أن تقام  مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الأربعاء، 26 فبراير 2025، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام  الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي


ومن المقرر، أن تُذاع مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي على شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” فهي الناقل الحصري لمباريات لدوري روشن، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخليج


ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، سعد الموسي، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو تفاريس، نغولو كانتي، أوناي هيرنانديز

خط الهجوم: موسي ديابي، عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما

 

ويدخل رفاق كريم بنزيما مباراة اليوم أمام الخليج وعينهم على الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الانتصارات والهروب بالصدارة، وذلك بعد أن فازوا في المباراة الماضية على منافسه اللدود الهلال برباعية مقابل هدف.

 

موقف الفريقين الاتحاد والخليج في الدوري السعودي


ويتربع الاتحاد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بامتلاكه 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه، حيث حقق العميد هذا الموسم الفوز في 18 مباراة، وخسر مواجهتين وتعادل خلال لقاء وحيد.

بينما الخليج يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، 4 تعادلات، و9 هزائم، وسجل 26 هدفًا مقابل 30 هدفًا استقبلها مرماه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي فريق الخليج كريم بنزيما

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج بالدوري السعودي

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي بكأس إيطاليا

مباراة الهروب من القاع، مودرن سبورت يواجه الجونة بالدوري

الإسماعيلي يسعى لتصحيح مساره بالدوري على حساب فاركو اليوم

جماهير الأهلي تدشن هاشتاج إلغاء المتابعة لرابطة الأندية المحترفة

جوارديولا يتحدث عن مرموش ويكشف موقف هالاند أمام توتنهام

بقيادة مرموش وغياب هالاند، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية