الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الخليج أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي

الخليج السعودي، فيتو
الخليج السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلن مدربا الخليج واتحاد جدة، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل اتحاد جدة المباراة وهو متصدر لترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 28 نقطة. 

 

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: سيهيتش. 

الدفاع: بندر المطيري، محمد خبراني، تيسيراند، سعيد آل حمسل. 

الوسط: هوساوي، فورتونيس، منصور حمزي، صالح أبو الشامات، فابيو مارتينيز. 

الهجوم: عبد الله آل سالم. 

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج

حراسة المرمى: رايكوفيتش. 

الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، بيريرا، مهند الشنقيطي. 

الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حامد الغامدي، موسى ديابي، عبدالرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما. 

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي


ومن المقرر أن تقام  مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الأربعاء، 26 فبراير 2025، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام  الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي


ومن المقرر، أن تُذاع مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي على شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” فهي الناقل الحصري لمباريات لدوري روشن، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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