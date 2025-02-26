محافظ الأقصر: دخول مركز القرنة ضمن خطة أعمال المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر سير أعمال مشروعات رصف وتمهيد الطرق بقرية القبلى قامولا بمركز ومدينة القرنة، وأعمال الصرف الصحى.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر بمركز ومدينة القرنة

كما تفقد محافظ الأقصر ترعة دنفيق بقرية الزمامي وكذلك ترعة شعت، حيث تقدم المواطنين بطلب لتغطية أجزاء من الترعتين موجهًا بعمل الدراسات الفنية ومقايسة بالأعمال المطلوبة، لسرعة إنهائها.

وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لمطالب المواطنين والتي تمثلت في توصيل الصرف الصحى لنجع العصارة، ورفع الأشجار والمخلفات الزراعية من جانبي الترع ورصف الطرق الجانبية بالقرية، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة إنارة الطرق الرئيسية والجانبية.

وأوضح محافظ الأقصر أن نجع العصارة أحد توابع قرية القبلي قامولا، مشيرًا إلى أنه تم نهو مشروع صرف صحي القبلي قامولا وسيتم التشغيل فور وصول التيار الكهربائي للمحطة، معلنًا دخول مدينة القرنه ضمن خطة أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يونيه المقبل، موجهًا بسرعة التنسيق ما بين مجلس مدينة القرنه ومديرية الرى لرفع كافة مخلفات الأشجار من الترع وتطهير مجراها لضمان سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع صرف صحي قرية القبلي قامولا بتكلفة 73 مليون ويتضمن شبكات الانحدار بطول 8.2 كم خط الطرد بطول 3.1 كم، عدد الطلمبات 3 تصرف الطلمبة الواحده 27.5 ل /ث لخدمة سكان قرية القبلي قامولا بالتوابع البالغين 6.15 الف نسمة، وتبلغ طاقة المحطة 55 ل /ث، وسيتم تشغيل الخدمة فور وصول التيار الكهربائي لمحطة الرفع وعمل تجارب التشغيل التجريبي، وذلك من خلال التنسيق الجارى بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وري نقادة والهيئة العامة للطرق والكباري وكذلك مجلس مدينة نقادة لمسارات خطوط الكهرباء.

كما وجه "عماره" مديرية الطرق لسرعة رصف مدخل قرية القبلي قامولا بطول 1300 متر، ودراسة مدي إمكانية إستكمال رصف باقي الطريق حتي الوحدة المحلية بطول 600 متر تقريبًا.

وفي إطار رفع كفاءة منظومة إنارة الطرق جاءت تعليمات محافظ الأأقصر بسرعة تركيب كشافات جديدة بمواقع دور العبادة ( المساجد ) استعدادًا لشهر رمضان، والتأكد من إنارة كل المواقع نطاق قبلى قامولا حفاظًا على حياة المواطنين ووضوح الرؤية ليلًا.

ورافق المحافظ خلال جولته كلا من اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر ومصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة ومهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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