الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

انقطاع مياه الشرب عن ضواحي مدينة الأقصر بسبب كسر خط صرف صحى

قطع المياه
قطع المياه

تشهد  مدينة الأقصر ومركز البياضية انقطاعا في مياه الشرب لمدة 3 ساعات قابلة للزيادة إثر حدوث كسر مفاجئ في خط الصرف الصحي بقرية الحبيل شرقي المحافظة.

قطع المياه بمحافظة الأقصر 

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى ومن المحتمل قطع المياه بعد 3 ساعات من الأن فى مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها لتنفيذ أعمال الإصلاح.

واعتذرت شركة مياه الأقصر عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الأقصر بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر احتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

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