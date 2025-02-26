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أخبار مصر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بالموقف المصري تجاه رفض تهجير الفلسطينيين

مجلس جامعة الأزهر،
مجلس جامعة الأزهر، فيتو
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قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الأمتين؛ العربية والإسلامية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعم فيه الأمن والأمان، وأن تستقر فيه الأوضاع في غزة وكل بقاع المسلمين.
وأكد مجلس جامعة الأزهر على العمداء أن يظهروا التكافل الاجتماعي بين أساتذة الكلية والموظفين والطلاب من خلال الإفطار الجماعي داخل الكليات خلال شهر رمضان المبارك. 

 

مجلس جامعة الأزهر يشيد بالموقف التاريخي تجاه رفض تهجير  الفلسطينيين من قطاع غزة 
 


وثمن مجلس جامعة الأزهر خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية في قراراتها الحكيمة، وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده، ورفضه الأفكار المتطرفة في التهجير التي لا يقبلها أي عقل يؤمن بالدين أو حقوق الإنسان. 

 

جهود الإمام الأكبر في تبنيه للحوار الإسلامي الإسلامي 
 


كما ثمن مجلس الجامعة جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في حرصه على الجمع ونبذ الفرقة؛ من خلال تبنيه للحوار الإسلامي - الإسلامي، والشكر موصول لمملكة البحرين لدعمها واستضافتها المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي الإسلامي على مدار يومي 19 و20 من فبراير الجاري بمشاركات واسعة من مختلف أنحاء العالم. 


وقدم المجلس التهنئة بتعيين الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث سابقًا، رئيسًا لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية. 

كما قدم المجلس التهنئة بإعادة انتخاب الدكتورة أماني الشريف نائبًا لرئيس جامعة عموم أفريقيا.

وأشاد مجلس الجامعة، بالأداء المتميز للدكتورة وجيهة التابعي عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، مع أسرة الكلية من العمال والموظفين، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والسداد بإذن الله تعالي.

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