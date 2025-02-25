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4 طلبات من أوائل خريجي جامعة الأزهر للإمام الأكبر

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أصدر أوائل خريجي جامعة الأزهر بيان للمطالبة بسرعة تعيينهم خلال الفترة القادمة، حيث أكد الأوائل على ضرورة  توفير الدرجات المالية لجميع الدفعات من ۲۰۱٦ - ٢٠٢٤) بما يتيح تعيينهم، وضمان حقوقهم في خدمة الأزهر الشريف.

كما طالب الأوائل  بثبات آلية التعيين وفق القواعد المتبعة سابقا، بتعيين الأول والثاني على كل برنامج تعليمي "قسم وشعبة، وطالب الأوائل بعدم تخطى أي دفعة، التزاما بالتسلسل الزمني في التعيينات، ولمنع أي ظلم قد يقع على أي دفعة من الدفعات السابقة واللاحقة.

 

طلبات أوائل خريجي جامعة الأزهر لشيخ الأزهر 

وجاءت مذكرة نص المطالب التي يريد الأوائل رفعها لشيخ الأزهر كالآتي..

فإنه ليسعدنا أن نرفع إلى مقام فضيلتكم هذا الطلب، ونحن على يقين بأن أزهرنا الشريف، تحت قيادتكم الرشيدة، لا يدخر جهدًا فى نصرة ورعاية أبناء الأزهر الشريف، الذين أفنوا أعمارهم فى رحابه طلبًا للعلم وخدمة لدينه وأمته.

فضيلة الإمام، لقد تشرفنا بالانتساب إلى الأزهر الشريف، وحملنا على عاتقنا رسالته، إيمانا منا بدوره التاريخي في نشر العلم وتصحيح المفاهيم، غير أن آمالنا التي انعقدت على مستقبل مشرق اصطدمت بواقع مظلم فها نحن خريجو دفعات ٢٠١٦ - ٢٠٢٤، نناشد فضيلتكم النظر إلينا بعين العدل، ونصرة أبنائه الذين سيسأل عنهم أمام الله.

 

نناشد فضيلتكم النظر إلى مطالبنا وهى كالأتي:

١ - توفير الدرجات المالية لجميع الدفعات من (۲۰۱٦) - ٢٠٢٤) بما يتيح تعيينهم، وضمان حقوقهم في خدمة الأزهر الشريف.

2- ثبات آلية التعيين وفق القواعد المتبعة سابقا، بتعيين الأول والثاني على كل برنامج تعليمي (قسم وشعبة).

٣- عدم تخطى أي دفعة، التزاما بالتسلسل الزمني في التعيينات، ولمنع أي ظلم قد يقع على أي دفعة من الدفعات السابقة واللاحقة.

4 -  توجيه مجلس جامعة الأزهر إلى البدء في تكليف الدفعات القديمة حيث تكليفها لا يزال قائما وقانونيا كما حدث لدفعة ٢٠١٣ حيث عينت تكليفا في عام ۲۰۱۸ وذلك بعد مرور خمس سنوات على تخرجها حيث يمكن البدء في تنفيذه.

أزمة أوائل خريجي جامعة الأزهر 

جدير بالذكر،  أنه أثير مؤخرا أزمة بجامعة الأزهر بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين بداية من دفعة 2016، والذين لم تصدر لم قرارات تكليف حتى الآن.

وكشفت مصادر بجامعة الأزهر أن الجامعة، خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير تسعة آلاف درجة لتعيين معيدين بالكليات، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد توفيرها.

وخاطبت الجامعة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير تسعة آلاف درجة لتعيين معيدين بالكليات، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد توفيرها.

ونفت الجامعة، صحة ما يثيره البعض من تعنت مسئولي الجامعة في تعيين أوائل الدفعات، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة ونوابه حريصين على تقديم كل سبل الدعم لجميع منسوبيها.

وكانت الجامعة، أعلنت التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولا تدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة، لأن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة للجامعة.

وأشارات إلى أن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢، وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات.

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