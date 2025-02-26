الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

منصة fbc،فيتو
منصة fbc،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسؤولي منصة RGA، بعد تلقي عدد كبير من البلاغات من مواطنين يتهمون المنصة بالاستيلاء على أموالهم عبر وعود وهمية بأرباح مالية.

ووفقًا للتحقيقات، ادعت المنصة أنها تمنح المشتركين دخلًا يوميًا يصل إلى 400 جنيه مصري بمجرد مشاهدة خمسة فيديوهات يوميًا، ما دفع العديد من الضحايا للاشتراك بها، أملًا في تحقيق عوائد مالية سريعة. وكشفت التحريات أن مسؤولي المنصة قد استولوا على ما يقرب من مليار جنيه من أموال المصريين، عبر مخطط احتيالي يعتمد على استدراج الضحايا لاستثمار مبالغ مالية، مع وعود بتحقيق أرباح أسبوعية، بالإضافة إلى عمولات إضافية عند استقطاب مشتركين جدد.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من ضبط مسؤولي منصة FBC المتهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه، بعد تلقي 101 بلاغًا من المواطنين، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

وفي حديثه عن تفاصيل الخداع، أوضح أحمد فؤاد، ممرض وأحد ضحايا منصة RGA، أنه بدأ الاشتراك في المنصة بمبلغ 4 آلاف جنيه، بعد تلقيه وعودًا بالحصول على أرباح أسبوعية تصل إلى 700 جنيه، مع ضمان ثبات رأس المال. 

وأضاف أنه لجأ إلى الحصول على قرض بقيمة 50 ألف جنيه لاستثماره في المنصة، طمعًا في مضاعفة أرباحه، إلا أنه فوجئ لاحقًا بإغلاق المنصة وهروب المسؤولين عنها الذين كانوا يتواصلون مع الضحايا عبر تطبيق "واتساب".

وأشار أحمد فؤاد إلى أن خمسة من أفراد عائلته كانوا أيضًا مشتركين في المنصة، بعضهم باع مصوغاته الذهبية، وآخرون وضعوا مدخرات عمرهم، مما تسبب في تعرض أحدهم لانهيار عصبي، استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة فور اكتشاف الخدعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتورطين، والتحقيق في ملابسات الواقعة، في إطار سعيها لملاحقة المنصات الإلكترونية الوهمية التي تستغل المواطنين وتستولي على أموالهم بطرق احتيالية.

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منصة FBC الأجهزة الأمنية منصة RGA

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