ترامب يهدد بمقاضاة وسائل الإعلام، اعرف السبب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بمقاضاة وسائل الإعلام والكتاب والناشرين الذين يستخدمون مصادر مجهولة، وذلك بعد صدور كتاب عنه أثار غضبه.

ترامب يهدد بمقاضاة وسائل الإعلام

وكتب على منصته تروث سوشيال: "سأقاضي بعض هؤلاء المؤلفين وناشري الكتب غير الشرفاء، أو حتى وسائل الإعلام بشكل عام، لمعرفة ما إذا كانت هذه المصادر المجهولة موجودة أم لا"، واصفا هذه المصادر بأنها "من محض الخيال ومن باب التشهير.من يدري، ربما نتمكن من وضع قانون جديد".

وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى " كتب افترائية"، في وقت صدر كتاب عن حملته الانتخابية بعنوان "أول أور ناثينج" (كل شيء أو لا شيء)، كتبه الصحفي مايكل وولف.

وكان هذا الأخير قد نشر كتاب "فاير إند فيوري" (نار وغضب) في عام 2018، الذي يروي الحياة في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى وأثار غضب الملياردير الجمهوري.

ترامب يعتزم تغيير مراسلي البيت الابيض

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة ترامب، أنها ستختار في المستقبل، صحفيين مقبولين لدى الرئيس الأمريكي، ما يعني تغييرا في نظام قائم منذ عقود وتديره وسائل الإعلام بنفسها عبر جمعية مراسلي البيت الأبيض.

وتعليقا على ذلك، قالت الجمعية في بيان: "في بلد حر، لا يختار القادة وسائل الإعلام".

وجاء القرار في خضم الهجوم الذي يشنه البيت الأبيض على وكالة أسوشييتد برس، التي مُنعت من الدائرة الضيقة للصحفيين المقبولين لدى دونالد ترامب، ويتهمها ترامب بعدم الالتزام بالاسم الجديد الذي أطلقه على خليج المكسيك، وهو "خليج أميركا".

وكان ترامب قد هاجم صحفيين مرارا خلال حملته الانتخابية، ووصفهم بأنهم "أعداء الشعب".

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