الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

زغلول صيام
زغلول صيام

كلما أحاول الوصول إلى مرحلة التطنيش والصهينة بحثا عن راحة البال على اعتبار أننا لن نصلح الكون، تستفزني أمور تجعلني أعاود الكتابة من جديد بحثا عن بارقة أمل وسط ظلام دامس يعيش فيه الدوري المصري. 

لا ملاعب تفتح النفس ولا لاعبين لديهم الرغبة في تحسين مستواهم طالما أنهم يحصلون على ملايين الجنيهات بدون عمل، ولا جماهير تذهب إلى الاستمتاع وتسلية وقتها فقط لا غير …..نعم من يرى الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري يصاب بالغثيان وتكشف المستور. 

وخلال الساعات الماضية، تابعت الحرب الضروس بين إدارة الأهلي وممثلها الإعلامي الكابتن أحمد شوبير ومسئول السوشيال في صفحة رابطة أندية الدوري الممتاز باعتبار أنه سخر بطريقة غير لائقة من لاعب الأهلي، كنت فين يا كابتن شوبير لما صفحة الرابطة تسخر من الجميع وتخرج لسانها للجميع ـ ألم تسخر تلك الصفحة  من لاعب اسمه أحمد أمين أوفا وألبسته تيشرت مانشستر سيتي لمجرد أنه قال إنه يتمنى اللعب بجوار هالاند وغيرها من مواد السخرية، كنت فين حضرتك لما الأخ إمام عاشور نفخ بالونة بيضاء وفرقعها في إشارات يدركها الجميع. 

هل الرابطة شرعية؟!

والأكيد أن الجميع يتكلم هنا وهناك ولم يسأل أحد نفسه هل وجود الرابطة شرعي؟! هل تم عمل إجراءات كما تنص لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس جديد بعد انتهاء الموسم الماضي؟! بالطبع لا لأنهم اعتبروا الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ولا مانع من استمرارهم …هل فعلا هناك رابطة وأعضاء؟! 

الأكيد لا، وأعضاء الرابطة لا يظهرون إلا في سفريات الخارج، خاصة السوبر فقط لا غير والباقي أنتم تعرفونه، مؤتمرات ودرع إنجليزي قادم مش عارف منين والمحصلة إن الدوري المصري أصبح مثل لعبة (الجون المشترك) التي كنا نمارسها ونحن صغار، واستمد هؤلاء شرعيتهم من كلمة شرف!!

ماذا يضيف إلى الدوري المصري إن تغير اسم كأس الرابطة إلى اسم آخر ورفع الجوائز، هل عرضتم الحساب الختامي على الأندية الـ18 بعد بيع اسم الدوري؟! هل راجع أحد حسابات الرابطة، جهاز مركزي أو غيره؟!

ألم يكن من الأجدى استغلال الفلوس في الإنفاق على تطوير المنظومة من مراقبين ومنسقين بدلا من الخيلة الكدابة!

تركنا الوضع القانوني الذي يثبت عدم الشرعية وانشغلنا بعقوبات الأهلي أو الزمالك وسوشيال الرابطة وأمور أخرى. 

وماذا عن وجود طه عزت؟!

أشفق كثيرا على السيد طه عزت مدير مسابقات الرابطة فهو شاب يريد أن يفعل شيئا ولكن كيف وهو لا يملك أي أدوات لا سيما وأن وضعه غير قانوني لأن من اختاره رابطة تفتقد للشرعية وبالتالي لا ننتظر شيئا من هؤلاء. 

ليس هكذا ينصلح حال الكرة في مصر، ليس هكذا نعود إلى المكانة التي نستحقها، الأمور سهلة وبسيطة ولكن نحتاج إلى قرارات جذرية تعيد كرة القدم إلى مسارها الطبيعي ومنع الدخلاء من الاقتراب منها. 

إن الكابتن شوبير الذي تابعت "حمقته" على الصورة المنشورة على صفحة الرابطة لم أرَها عندما سخرت تلك الصفحة من أشخاص وأندية أخرى، أخشى أن تضيع الكرة المصرية بين عناد هذا وذاك من القطبين. 

ورمضان كريم ….

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رابطة الأندية المصرية المحترفة طه عزت الأهلي أحمد شوبير الدوري المصري

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