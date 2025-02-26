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رياضة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يحل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مساء اليوم الأربعاء ضيفا ضد نظيره توتنهام في ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع قيادة عمر مرموش للتشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام توتنهام خاصة مع غموض موقف إيرلينج هالاند.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

اضغط لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

 

وتسببت الإصابة التي تعرض لها هالاند أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في غيابه عن مباراتي ريال مدريد وليفربول.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: سافيو، فيل فودين، عمر مرموش.

توتنهام أمام مانشستر سيتي 

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

 ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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