حماس: الاحتلال لديه نية لتهويد المسجد الإبراهيمي وتقسيمه

أدانت حركة حماس، نقل سلطات الاحتلال صلاحيات أعمال سقف صحن المسجد الإبراهيمي في الخليل من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى جهاتها الخاصة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا وخطيرًا.

حماس تتهم الاحتلال بمحاولة تهويد المسجد الإبراهيمي

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء: إن إجراءات الاحتلال تكشف نيته في مواصلة تهويد المسجد وتقسيمه والسيطرة عليه، داعية أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أهالي الخليل، إلى حماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه لمواجهة هذه المخططات.

الاحتلال يوسع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية

وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم مزيد من المناطق في الضفة الغربية لزيادة الرقعة الاستيطانية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية لتهجير أهالي جنين وطولكرم وعدد من مدن ومخيمات الضفة.

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