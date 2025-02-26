نتائج قرعة كأس مصر للكرة النسائية

أسفرت قرعة كأس مصر لأندية الكرة النسائية، التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات وناصر فراج مدير المسابقات ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية في دور ال8:

الزمالك مع زد

وادي دجلة مع البنك الأهلي

الأهلي مع المعادي واليخت

توت عنخ آمون مع مودرن سبورت

وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/ 2025 بمشاركة 10 فرق.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب ديلفى ومركز شباب الأميرية.

وتنطلق المرحلة الثانية للعشر الفرق الاوائل من 27 فبراير حتى 2 مايو.

مواعيد مباريات المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية

وجاءت مواعيد الجولات التسع كالتالي



الأهلي يواجه زد والزمالك يصطدم بالبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب) فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

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