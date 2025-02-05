سيدات الأهلي للقدم يكتسح المصري 0/8 في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، فوزًا عريضا على حساب منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة 8-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



تشكيل سيدات الأهلي أمام المصري

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كل من:‏ مها الدمرداش ونادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومريم عفيفي وسارة كرد وأمل ناصر وشهد هشام وأشرقت عادل.

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