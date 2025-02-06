الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

جدول مباريات المرحلة الثانية لبطولة دوري كرة القدم النسائية

سيدات الأهلي، فيتو
سيدات الأهلي، فيتو

أقيمت قرعة المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/2025، اليوم الخميس، داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره زد في الجولة الأولى.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في المرحلة الثانية بالمسابقة، على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولًا:

ويقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.


ويتصدر فريق الكرة النسائية بنادى مسار، ترتيب جدول دورى الكرة النسائية برصيد 43 نقطة متفوقا على الأهلى صاحل الوصافة بفارق نقطة واحدة، قبل انطلاق الأسبوع التاسع عشر والأخير في الدور الأول.


ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 43 نقطة
2 الأهلى 42 نقطة
3 وادى دجلة 38 نقطة
4 الزمالك 36 نقطة
5 مودرن سبورت 32 نقطة
6 زد 31 نقطة
7 البنك الأهلى 29 نقطة
8 المقاولون العرب 25 نقطة
9 المعادى واليخت 17 نقطة
10 بيراميدز 16 نقطة
11 الطيران 14 نقطة
12 المصرى 12 نقطة
13 اتحاد بسيون 11 نقطة
14 الجونة 10 نقاط
15 بالم هيلز 7 نقاط
16 الاتحاد السكندرى 4 نقاط
17  إنبى 3 نقاط

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