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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

دوري السيدات، أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/ 2025 بمشاركة 10 فرق. 

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب ديلفى ومركز شباب الأميرية.

وتنطلق المرحلة الثانية للعشر الفرق الاوائل من 27 فبراير حتى 2 مايو. 

مواعيد مباريات  المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية

وجاءت مواعيد الجولات التسع كالتالي


 الأهلي يواجه زد والزمالك يصطدم بالبنك الأهلي 

ومن المقرر أن  يواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب) فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب

 

 

 

 

 

ويتصدر فريق الكرة النسائية بنادى مسار، ترتيب جدول دورى الكرة النسائية برصيد 43 نقطة متفوقا على الأهلى صاحل الوصافة بفارق نقطة واحدة، قبل انطلاق الأسبوع التاسع عشر والأخير في الدور الأول.
ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 43 نقطة
2 الأهلى 42 نقطة
3 وادى دجلة 38 نقطة
4 الزمالك 36 نقطة
5 مودرن سبورت 32 نقطة
6 زد 31 نقطة
7 البنك الأهلى 29 نقطة
8 المقاولون العرب 25 نقطة
9 المعادى واليخت 17 نقطة
10 بيراميدز 16 نقطة
11 الطيران 14 نقطة
12 المصرى 12 نقطة
13 اتحاد بسيون 11 نقطة
14 الجونة 10 نقاط
15 بالم هيلز 7 نقاط
16 الاتحاد السكندرى 4 نقاط
17  إنبى 3 نقاط

 

وأسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران بينما يلعب إنبى مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندرى، أما المصرى فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذى ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

 

وفيما يلي جدول مباريات الفرق من المركز ال11 وحتي الاخير  على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولًا:

 

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