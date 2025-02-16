الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قطر تجدد رفضها لتهجير سكان غزة وتحذر من تداعيات خطيرة

محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن والصفدي، فيتو

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور الدوحة حاليا.

                       

رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة، رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتا إلى أن "مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".

 

الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد تهجير الفلسطينيين

زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة هدفه ألا يتعرض السكان هناك للأذى.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ودعا إلى رحيل سكان غزة إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الاردني الدوحة قطاع غزة قطر الشعب الفلسطيني غزة ترامب

مواد متعلقة

إعادة إعمار غزة وتوفير العلاج والأدوية لأهالي القطاع تتصدر نشاط السيسي اليوم (فيديو وصور)

مكتب نتنياهو يعلن إرسال فريق تفاوض إسرائيلي للقاهرة لبحث اتفاق غزة

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

مبعوث ترامب يزعم: اقتراح تهجير الفلسطينيين جاء لأننا لا نريد الأذى لسكان غزة

الأكثر قراءة

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

زوجة زيزو: زوجي يمر بفترة فاصلة ويركز في صناعة تاريخ مع الزمالك

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية