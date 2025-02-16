قطر تجدد رفضها لتهجير سكان غزة وتحذر من تداعيات خطيرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور الدوحة حاليا.

رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة، رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتا إلى أن "مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".

الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد تهجير الفلسطينيين

زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة هدفه ألا يتعرض السكان هناك للأذى.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ودعا إلى رحيل سكان غزة إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

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