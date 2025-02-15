وزير الطيران يتفقد الخدمات المقدمة للركاب بمطار الأقصر الدولي

تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية التشغيل والخدمات المقدمة بالمطار، وكذا الاطمئنان على انسيابية حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول.

احتفالية النادي الأهلي للاحتفاء بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية

وجاءت الجولة تزامنًا مع احتفالية النادي الأهلي للاحتفال بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمعبد حتشبسوت في الدير البحري بمحافظة الأقصر، بحضور وزيرى الشباب والرياضه والطيران المدنى، ومسؤولي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وشملت الجولة؛ تفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك ومنطقة سيور الحقائب والحجر الصحي، حيث تم متابعة جاهزية المطار في ضوء كثافة التشغيل، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الاطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين

وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران المدني أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار الأقصر الدولي كواجهة سياحية عالمية جاذبة تشهد توافد الكثير من السائحين من مختلف دول العالم، لاسيما في ضوء ما يشهده المطار من زيادة في حجم الحركة السياحية والجوية خلال الموسم الشتوي الحالي،، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للركاب ولزائري مصر القادمين من جميع أنحاء العالم بما يليق بالمكانة العالمية التي تحظى بها مدينة الأقصر ولاستضافتها العديد من الفعاليات العالمية والتي تعكس قيمتها الحضارية على خريطة السياحة العالمية.

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