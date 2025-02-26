الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها مبابي، غيابات مؤثرة لريال مدريد أمام سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

كأس ملك إسبانيا، يحل فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره ريال سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

غيابات ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 

وشهدت القائمة غياب الثلاثي تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى كيليان مبابي.


وتأكد غياب  فالفيردي عن مباراة ريال مدريد أمام نادي ريال سوسيداد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا 2025.

جاء هذا القرار بسبب إصابة اللاعب على مستوى أوتار الركبة، وهو ما جعل المدير الفني للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي من اتخاذ قرار بشأن إراحة اللاعب خلال مواجهة ريال سوسيداد بكأس الملك.

بينما يعاني مبابي من مشكلة في أسنانه دفعته للغياب عن المران الختامي أمس.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد  عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

وكان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال وسوسيداد مع الفائز من الصدام الآخر الذي يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة النهائية لبطولة الكأس هذا الموسم.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ريال مدريد وريال سوسيداد ريال مدريد أمام ريال سوسيداد ريال سوسيداد فيدريكو فالفيردي فريق ريال مدريد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد موعد مباراة ريال مدريد

مواد متعلقة

أرقام قياسية لكولر مع الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري

أول تعليق من بيراميدز على إيقاف القيد

الأهلي أمام حرس الحدود.. الموعد والتشكيل المتوقع.. قائمة غيابات الأحمر.. كولر يحقق أرقامًا قياسية قبل المباراة

اتحاد شمال أفريقيا يحدد مواعيد برامج وبطولات 2025

غياب 11 لاعبًا عن قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

تفاصيل قرار الفيفا بإيقاف القيد في بيراميدز

رابطة الأندية الأمريكية تعاقب ميسي بسبب سلوكه

الأهلي يخوص مرانًا خفيفًا قبل مواجهة حرس الحدود

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الثنائي أفضل من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية