أبرزها مبابي، غيابات مؤثرة لريال مدريد أمام سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا، يحل فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره ريال سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

غيابات ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

وشهدت القائمة غياب الثلاثي تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى كيليان مبابي.



وتأكد غياب فالفيردي عن مباراة ريال مدريد أمام نادي ريال سوسيداد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا 2025.

جاء هذا القرار بسبب إصابة اللاعب على مستوى أوتار الركبة، وهو ما جعل المدير الفني للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي من اتخاذ قرار بشأن إراحة اللاعب خلال مواجهة ريال سوسيداد بكأس الملك.

بينما يعاني مبابي من مشكلة في أسنانه دفعته للغياب عن المران الختامي أمس.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

وكان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال وسوسيداد مع الفائز من الصدام الآخر الذي يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة النهائية لبطولة الكأس هذا الموسم.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

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