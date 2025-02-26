تفاصيل مشاركة محافظة البحيرة في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية (صور)

شاركت محافظة البحيرة بمنتجاتها المتميزة في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، والذي افتتحه أمس المهندس عادل النجار - محافظ الجيزة، بأحد الفنادق بحي الدقي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة والسفراء والممثلين عن دول الصين وبيرو وفلسطين والأرجنتين، وعارضين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد وأسوان.





شهد المعرض الذى يقام علي مدار يومين بالتعاون مع منصة أيادي مصر، مشاركة واسعة من مختلف المحافظات المصرية، من بينها محافظة البحيرة.



محافظة البحيرة تشارك بمحموعة من السجاد والخزف والفخار بمعرض الجيزة للحرف اليدوية

وتشارك محافظة البحيرة بمجموعة من المنتجات اليدوية الفريدة، من السجاد والخزف والفخار والمنسوجات، والتي تعكس الحرفية العالية للأيادي المصرية المبدعة، خاصة من أبناء القرى والمراكز في البحيرة.



وخلال تفقده لجناح محافظة البحيرة، أشاد الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، بجودة المنتجات الحرفية المعروضة من أبناء المحافظة، مثمنًا دور الحرفيين الذين يحافظون على هذا التراث الثمين ويطورونه بأفكار مبتكرة تتناسب مع متطلبات الأسواق الحديثة.



كما أكد حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لهؤلاء الحرفيين، لضمان استمرارهم في إنتاج مشغولاتهم اليدوية بأسلوب يتماشى مع الهوية المصرية العريقة.

30 عارضا يشارك بمعرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية



المعرض يضم أكثر من ٣٠ عارضًا من عدة محافظات، من بينها الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد، وأسوان، بالإضافة إلى مشاركة دولية من الصين، بيرو، فلسطين، والأرجنتين، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا النوع من الفعاليات في الترويج للصناعات التراثية المصرية على مستوى عالمي.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن مشاركة المحافظة في هذا الحدث البارز تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم قطاع الصناعات الحرفية كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى التعاون المثمر مع منصة "أيادي مصر"، والذي أثمر عن فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الحرفية لأبناء البحيرة محليًا ودوليًا.

وأضافت أن الحرف اليدوية ليست مجرد مهنة، بل هوية ثقافية تعكس تاريخ وتراث مصر العريق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال توفير المزيد من فرص التدريب والتسويق، وتمكينهم من تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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