الإثنين 10 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح معرض "أيادي مصرية" بقصر ثقافة المنصورة (فيديو وصور)

افتتاح معرض اياددي
افتتاح معرض اياددي مصر بالدقهلية، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الرابع عشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي خلال الفترة من 10 إلى 24 فبراير الجاري.

افتتاح معرض أيادي مصر بقصر ثقافة المنصورة 
 

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "لدعم المنتجات ومشاريع الشباب...افتتاح معرض أيادي مصرية بقصر ثقافة المنصورة.

هذا وقد حضر الافتتاح هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومنسق مبادرة أيادي مصر بالدقهلية، وهبة وهبة مسئولة الترجمة بإدارة  التعاون الدولي بالمحافظة. 
 

 المنتجات اليدوية  كنز من كنوز مصر

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية علي دعمه الكامل لأصحاب حد لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة. 


والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت  بتخصيص رقم واتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com ) 
لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصة لتسويقها وبيعها.
والجدير بالذكر  أيضا أن مشروع أيادي مصر يتم  بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و( شركة اي  أسواق مصر التابعة لمجموعة إي - فايننس الوطنية )، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤولة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتى تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزة ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين،  وأنواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ).

وذلك بمناسبة احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2025 م، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصري) وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مبادرة أيادي مصر وإقامة معارض لبيع المنتجات اليدوية والتراثية

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