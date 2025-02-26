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حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء 26 -2 - 2025

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 18 نهارًا و11 درجة ليلًا.

 

حالة الطقس اليوم بالقاهرة بالمحافظات 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على الصحراء الغربية والوادي الجديد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة. 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأربعاء  بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الأول: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10

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حالة الطقس البحيرة محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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