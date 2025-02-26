"المحطات النووية" تطلق منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا الذرية المستدامة 2025

تستضيف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية - روساتوم منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة وبرعاية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2025 بمكتبة الإسكندرية وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة.

منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة

ويلقي الدكتور محمد سعد دويدار كلمة نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعد هذا الحدث العالمي منصة رائدة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى عدد من الشباب الباحثين والمتخصصين في التقنيات النووية من مختلف دول العالم.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية، وتمكين الشباب من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع كبار الخبراء في المجال النووي. كما يناقش المنتدى أحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الطاقة النووية، ودوره في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

ويفتتح المنتدى في مكتبة الإسكندرية بحضور كبار المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة النووية، حيث يتضمن اليوم الأول جلسات ترحيبية وجولة ثقافية داخل المكتبة، كما يشمل اليوم الثاني جلسات نقاشية حول مستقبل الصناعة النووية، ودور البحث العلمي والتدريب في تطوير التكنولوجيا النووية، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا النووية خارج قطاع الطاقة، ومشاركة خبرات القادة في هذا المجال.

أهداف منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة

ويشهد المنتدى مشاركة عدد من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين،من بينهم الدكتور محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأليكسى ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية خلال كلمة مسجلة، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال كلمة مسجلة وسما بيلباو ليون المدير العام للجمعية النووية العالمية خلال كلمة مسجلة والدكتور أحمد عبد الله حجاب مدير مكتبة الإسكندرية وممثلون عن هيئة روساتوم الروسية، والاتحاد الدولي للشباب النووي، والمنظمات الدولية المتخصصة ولفيف من شباب العالم.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ويُعد فرصة لتعزيز التعاون والحوار بين الدول والمؤسسات البحثية والمتخصصين، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة كما يعكس التزام مصر بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة.

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال هذا المنتدى التزامها بتطوير البرنامج النووي السلمي المصري وفق أعلى المعايير الدولية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة.

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