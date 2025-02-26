الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظ الجيزة يشهد تسلم 5 أطنان لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التسليم

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تسلم كمية قدرها ٥ طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام " من وزارة الاوقاف وذلك لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الجيزة. 

وأكد المحافظ أنه سيتم البدء في توزيع اللحوم من خلال لجنة مشكلة من المحافظة ومديريتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي للإشراف على توزيعها وتسلمها للمستفيدين بالأحياء والمراكز والمدن بواقع كشوف كل جهة والخاصة بالأسر الاولي بالرعاية. 
 

توزيع لحوم صكوك الاطعام على الأسر الأولى بالرعاية

وثمن محافظ الجيزة جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وللجهود الدائمة لتوفير إحتياجات المواطنين والدفع عن كاهلهم قبيل شهر رمضان الكريم.

من جانبه تقدم مدير مديرية الأوقاف بالشكر لمحافظ الجيزة على توجيهاته لمختلف أجهزة المحافظة للتعاون مع المديرية وتسهيل مهامها خلال تسلم وتوزيع الصكوك على مدار العام.

وحضر الفاعلية إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وإمام فوزى مدير مديرية التضامن.

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