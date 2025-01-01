الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

عقب تهديدات ترامب بالجحيم، غارات مكثفة على غزة والاحتلال يتوعد بالمزيد من الضربات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الغارات، مساء اليوم، على مناطق في قطاع غزة موقعة شهداء وجرحى بصفوف المدنيين.

الاحتلال يقصف منزل عائلة السويركى فى غزة

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، استشهد 7 أفراد وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السويركي بشارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان إثر استهداف الاحتلال بجوار مسجد المرابطين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مجددا محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وارتفع إلى خمسة عشر عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال مربع سكني في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في قصف على مجموعة من المواطنين في حي المنارة شرق مدينة خان يونس.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 453 على قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ١٢ شهيدا و٤١ اصابة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٥٥٣ شهيدا و١٠٨٣٧٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2013.

تهديد ترامب وتوعد كاتس لحركة حماس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فى وقت سابق اليوم، " إنه إذا لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة، وتواصل إطلاق النار على المستوطنات، ستتعرض للضرب بقوة لم تشهدها غزة منذ فترة طويلة."

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيكثف أنشطته ويعززها ضد حماس بغزة،حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حركة حماس.

كما هدد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، حركة حماس بمزيد من العدوان فى حال امتنعت عن إطلاق سراح الأسرى، متوعدا بجحيم فى الشرق الأوسط.

 

 

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غزة شهداء وجرحى عائلة السويركي حي الشجاعية شارع غزة القديم كاتس ترامب حماس

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