الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: زيلينسكي يصل إلى واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بوصول نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة.

وقال ترامب: "زيلينسكي يريد أن يأتي لواشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة.. أسمع أن زيلينسكي سيصل إلى واشنطن الجمعة".

 

اتفاقية المعادن النادرة

وأضاف  أن "اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قد تبلغ قيمتها تريليون دولار، وأنفقنا 350 مليار دولار في أوكرانيا ونريد أن نحصل عليها".

وتوقع أن "مشكلة الحرب في أوكرانيا ستحل سريعا"، مشيرا إلى إمكانية "نشر قوات حفظ سلام مقبولة للجميع في أوكرانيا".

وأكد أن "شحنات الأسلحة لأوكرانيا قد تستمر حتى التوصل لاتفاق سلام".

واشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يريد إنهاء الحرب بسرعة.

وأعلن مسؤول أوكراني، الثلاثاء، أن بلاده وافقت على بنود اتفاق المعادن مع أمريكا، نقلا عن "فرانس برس".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل"، مضيفا "حاليا، نحن ننظر في القيام بزيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".

وأشار إلى أن واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصا تلك المتعلقة ب 500 مليار دولار"، في إشارة إلى مطلب أميركي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن واشنطن "ستستحوذ على 50% من عائدات صندوق المعادن النادرة" بأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن "اتفاقية المعادن النادرة بين كييف وواشنطن تشمل أيضًا النفط والغاز".

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