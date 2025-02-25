تحقيق لجيش الاحتلال يكشف كيف خططت حماس للهجوم على قاعدة "ناحل عوز"

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه في اقتحام قاعدة ناحل عوز في 7 أكتوبر 2023 الذي قُتل فيه 53 جنديا وأُسر 10 آخرون، مشيرا إلى أن حركة حماس اختارت التوقيت بعناية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الخطة التي وضعتها حركة حماس اعتبرت ناحل عوز أحد أهم موقعين، ودرست الموقع وتعرفت على نقاط ضعفه.

تخطيط حماس للهجوم علي قاعدة ناحل عوز

وذكرت القناة أن "مسلحي حماس كانوا على دراية بموقع كل غرفة وكل نقطة داخل القاعدة، وعرفوا أماكن وجود الحراس"، مشيرة إلى أن الحركة الفلسطينية اختارت الهجوم على القاعدة في الوقت الذي كان فيه عدد القوات منخفضا.

وتابعت القناة -نقلا عن تحقيق جيش الاحتلال- أن حماس أبلغت عناصرها بأمر التنفيذ الساعة 6 من مساء اليوم السابق للهجوم على القاعدة.

وخلص التحقيق إلى أن المؤشرات التي ظهرت ليلا لم تترجم إلى استعدادات، كما أن أحد المهاجمين قال لإحدى المجندات المحتجزات "لا أفهم كيف لم تلاحظوا تحضيراتنا قبل يوم واحد؟".

كما خلص التحقيق إلى أنه "لو كان الجنود في مواقعهم الدفاعية لكانت صورة المعركة مختلفة تماما".

وكشف إلى أنه خلال الهجوم كان هناك حارس واحد فقط في محيط قاعدة ناحل عوز، كما وصل المسلحون إلى بعض مناطق القاعدة قبل وصول الجنود الإسرائيليين.

انطلاق طوفان الأقصي 7 أكتوبر 2023

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، شنت المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هجوما على إسرائيل في عملية سمتها "طوفان الأقصى"، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

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