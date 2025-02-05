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خارج الحدود

استغرقت شهرين وفاجأت مستشاريه، تفاصيل خطة ريفييرا ترامب في غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

في تطور مفاجئ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤيته لمستقبل قطاع غزة، والتي تتضمن احتمال "سيطرة" الولايات المتحدة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

طرح ترامب لتهجير غزة فاجأ مستشاريه وأثار ردود فعل متباينة

ونقل موقع أكسيوس أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ العديد من مستشاريه وأثار ردود فعل متباينة، حيث لاقى ترحيبا في الأوساط اليمينية الإسرائيلية، بينما أثار قلقا في العواصم العربية.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن المقترح بشأن غزة كانت فكرة خاصة من ترامب وأمضى في إعدادها ما لا يقل عن شهرين.

وقال مسئول أمريكي إن ترامب "قدم مقترحه لأنه لم يجد أفكارا أخرى جديدة بشأن غزة". وأوضح أن ترامب قدم خطته بعدما توصل إلى استنتاج مفاده أن لا أحد آخر لديه أفكار جديدة لغزة.

التوقيت الحساس والتداعيات المحتملة لتهجير سكان غزة 

وجاءت خطة ترامب في وقت حساس يتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة تبادل الأسرى. 

ويرى مراقبون أن هذا الطرح قد يشجع أطراف النزاع، خاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استئناف الحرب بدلًا من التوصل إلى حلول سياسية.

بعد لقائه مع نتنياهو في المكتب البيضاوي، قدم ترامب رؤيته لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ما أثار دهشة الصحفيين وحتى بعض مستشاريه الذين لم يكونوا على علم مسبق بهذه الخطة.

ووصف أحد المسئولين الإسرائيليين اللقاء مع ترامب بأنه "تاريخي"، مشيدا بحلوله التي وصفها بـ"العبقرية".

ردود الفعل المصرية والأردنية والسعودية الغاضبة

في المقابل، أبدت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية انزعاجها من خطاب ترامب المتكرر بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأثارت تصريحات ترامب قلقا كبيرا في السعودية، خصوصا بعد تلميحه إلى دور محتمل للمملكة في تنفيذ خطته.

 كما نفت وزارة الخارجية السعودية بشكل قاطع أي تغيير في موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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