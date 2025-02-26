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خارج الحدود

فايننشال تايمز: إسرائيل تسعى لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

عملية تبادل الأسرى
عملية تبادل الأسرى

ذكرت صحيفة  "فايننشال تايمز" في تقرير  اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة بدلًا من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وقالت  الصحيفة البريطانية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطلاق عشرات الأسرى المتبقين، مع تجنب الالتزام بوقف الحرب.

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وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنّ وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.

اتفاق إسرائيل وحماس بشأن الاسرى والرهائن

ويأتي هذا الإعلان بعد توصّل إسرائيل وحماس إلى اتفاق يقضي بأن تطلق إسرائيل سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا أن تفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل أن تسلّمها الحركة الفلسطينية جثث 4 رهائن إسرائيليين.

 

وشدد ويتكوف خلال فعالية في واشنطن، على استعداده للسفر على وجه السرعة إلى الشرق الأوسط، حيث تنتهي يوم السبت المقبل في الأول من مارس المرحلة الأولى من الهدنة السارية بين إسرائيل وحماس.

 مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وخلال الفعالية التي نظّمتها "اللجنة اليهودية الأمريكية" قال المبعوث الأمريكي: "نحن نحقّق تقدّما كبيرا. إسرائيل ترسل فريقا في الوقت الذي نتحدّث فيه".

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اتفاق غزة غزة إسرائيل نتنياهو

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