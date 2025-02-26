فايننشال تايمز: إسرائيل تسعى لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة بدلًا من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وقالت الصحيفة البريطانية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطلاق عشرات الأسرى المتبقين، مع تجنب الالتزام بوقف الحرب.

وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنّ وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.

اتفاق إسرائيل وحماس بشأن الاسرى والرهائن

ويأتي هذا الإعلان بعد توصّل إسرائيل وحماس إلى اتفاق يقضي بأن تطلق إسرائيل سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا أن تفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل أن تسلّمها الحركة الفلسطينية جثث 4 رهائن إسرائيليين.

وشدد ويتكوف خلال فعالية في واشنطن، على استعداده للسفر على وجه السرعة إلى الشرق الأوسط، حيث تنتهي يوم السبت المقبل في الأول من مارس المرحلة الأولى من الهدنة السارية بين إسرائيل وحماس.

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وخلال الفعالية التي نظّمتها "اللجنة اليهودية الأمريكية" قال المبعوث الأمريكي: "نحن نحقّق تقدّما كبيرا. إسرائيل ترسل فريقا في الوقت الذي نتحدّث فيه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.