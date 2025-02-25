إعلام عبري يكشف سبب تأجيل زيارة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومة نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات لإيجاد بديل لحماس في قطاع غزة.

لابيد يقترح تولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 5 سنوات

اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء، أمام منتدى في مركز أبحاث بواشنطن، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

وزعم لابيد، أن "الحل هو تولي مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك الى 15 سنة".

من جهة أخري قالت صحيفة " هآرتس " العبرية، إن السبب وراء تأجيل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى تل أبيب هو تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بسجون إسرائيل.

تأجيل زيارة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط

وكان من المقرر أن يزور ستيف ويتكوف تل أبيب الأربعاء، في إطار جولة له في منطثة الشرق الأوسط.

وكان ميعوث ترامب للشرق الأوسط، قد أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيقوم بزيارة إلى المنطقة يوم الأربعاء.

وأضاف أنه من المتوقع المضى نحو المرحلة الثانية من الاتفاق ويجب تمديد المرحلة الأولى.

ويعد قرار نتنياهو وحكومته بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية إخلالا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير الماضى.

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