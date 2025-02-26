الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

منصة FBC 
منصة FBC 

أدلى المتهم الرئيسى في  قضية منصة FBC باعترافات تفصيلة أمام رجال الشرطة، عن طريقة تنفيذ جريمته والاحتيال على المواطنين واستدراجهم.

وأوضح المتهم الرئيسى المقبوض عليه خلال الساعات الأخيرة، بأن الفكرة بدأت عبر جمع وكلاء له في المحافظات مهمتهم استقطاب عملاء جدد مقابل عمولة عن كل 10 أشخاص ونجحت الخطة ودخل البعض وحصل على أموال وعاد مرة أخرى بحوزة أموال أكثر بدء يستمر معانا في المنصة.

وأشار المتهم إلى أن آخرين من العملاء انضموا إلينا ثم غادروا بعد الحصول على أرباح ولم يستمروا في المنصة، ونفى المتهم النصب على مليون مصري كما تردد وجمع مليارات الجنيهات مؤكدا بأنها إشاعات.

المتهم الرئيسى فى قضية منصة FBC  يكشف مفاجأت: الفلوس اللي خدنها بالمليارات كذب.. والتحقيقات توثق 2.5 مليون جنيه 

 

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على متهم جديد أجنبى ضمن عصابة منصة FBC  للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتقوم مأمورية أمنية بترحيله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه في الاتهامات المنسوبة إليه وخاصة بأنه يعتبر المتهم الرئيسي ويدير باقي أعضاء العصابة.

 

ويواجه المتهم اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإدارة منصة إلكترونية بدون ترخيص ومخالفات عدة تقوده إلى السجن.

وكشفت التحقيقات مع باقي أعضاء التشكيل العصابي بأن كافة البلاغات تقدر المبالغ المالية المثبت في المحاضر الرسمية بقيمة 2.5 مليون جنيه فقط والتي بلغت 101 بلاغا.

بعد منصة FBC سقوط منصة إلكترونية جديدة في قبضة الأمن

طلاق ومحاولات انتحار، محامي ضحايا منصة FBC يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

من جانبه، صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC". 


وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).

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