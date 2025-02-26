دوره والاتهامات الموجهة إليه، تفاصيل القبض على متهم جديد أجنبي بعصابة منصة FBC

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القبض على متهم جديد أجنبى ضمن عصابة منصة FBC للنصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل القبض على متهم جديد أجنبي ضمن عصابة منصة FBC

وتقوم مأمورية أمنية بترحيله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه فى الاتهامات المنسوبة إليه، خاصة أنه يعتبر المتهم الرئيسي ويدير باقي أعضاء العصابة.

ويواجه المتهم اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، إدارة منصة الإلكترونية بدون ترخيص ومخالفات عدة تقوده إلى السجن.

وكشفت التحقيقات مع باقي أعضاء التشكيل العصابي بأنه كافة البلاغات تقدر المبالغ المالية المثبت فى المحاضر الرسمية بقيمة 2.5 مليون جنيه فقط والتي بلغت 101 بلاغ.

من جانبه، صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابى القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة فى بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).

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