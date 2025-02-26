الأربعاء 26 فبراير 2025
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اقتصاد

زامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة

زيارة وفد زامبيا
زيارة وفد زامبيا المنطقة الحرة لمدينة نصر

زار وفد رسمي من جمهورية زامبيا برئاسة الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، المنطقة الحرة بمدينة نصر في القاهرة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي، للتعرف على آليات عمل المناطق الحرة في مصر والحوافز الممنوحة للشركات.

المنطقة الحرة بمدينة نصر

واستقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعضاء الوفد الزامبي واصطحابهم في جولة تفقدية بمصانع المنطقة، وتعريفهم بالأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، من مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية وغيرها، وآليات العمل داخل المناطق الحرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة، والربط المستدام والمنضبط بالموانئ، خاصةً أن أغلب منتجات المناطق الحرة يتم توجيهها للتصدير.

توطين التكنولوجيا وزيادة حصيلة النقد الأجنبي

وقدم ياسر عباس شرحًا تفصيليًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة المصرية، وخطط الدولة للتوسع في هذه المناطق، لدورها الهام في توطين التكنولوجيا وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.


وأبدى الوفد الزامبي إعجابه بالمستوى التقني المتقدم والقدرات الإنتاجية العالية للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.

 وأكد الدكتور ألبرت هاوامبا  رغبة حكومة زامبيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع والتجارة، والاستفادة من التجربة الناجحة في إدارة المناطق الحرة في مصر، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين، ليشكلا نموذج للتعاون الأفريقي البيني.

وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية بالنوبارية

عقب مباحثاته مع السيسي، رئيس زامبيا يتفقد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة


وأكد ياسر عباس التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم لجمهورية زامبيا، عبر اتفاقيات التعاون المُشترك، وبرامج التدريب ونقل الخبرات، وتشجيع مجتمع الأعمال المصري على ضخ استثمارات جديدة في زامبيا، تنفيذًا لرؤية الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة وخلق سلاسل قيمة مضافة تربط المواد الخام وعمليات التصنيع داخل أفريقيا، لتمكين الصناعات الأفريقية من المنافسة في الأسواق العالمية.

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