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أخبار مصر

عقب مباحثاته مع السيسي، رئيس زامبيا يتفقد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة

رئيس زامبيا يتفقد
رئيس زامبيا يتفقد معهد الامصال واللقاحات
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زار الرئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا الشقيقة والوفد المرافق لسيادته إلى معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية والتابع لمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة يرافقه علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رئيس زامبيا يتفقد معهد الامصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة 


 تفقد الرئيس الزامبي الأقسام المختلفة بالمعهد وتعرف على طاقته الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية واطلع على جهوده وأنشطته البحثية والانتاجية ودوره في حماية الثروة الحيوانية والداجنة 

 


وأعرب  الرئيس الزامبي عن إعجابه بما شاهده في المعهد ووجه بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال صناعة الأمصال واللقاحات البيطرية ونقلها إلى بلاده


من ناحيته رحب وزير الزراعة بضيف مصر الكبير فخامة الرئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا الشقيقة مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى جمهورية زامبيا بوضع كل إمكانيات وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في خدمتهم سواء في إرسال خبراء من مصر إلى زامبيا لنقل تكنولوجيا اللقاحات والأمصال البيطرية أو باستضافة الاشقاء من وزارة الزراعة الزامبية لتدريب في معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية في مصر.


ولفت إلى التعاون من الممكن أن يشمل أيضا بناء القدرات ونقل الخبرات وكذا تقديم منح للتدريب على الانشطة الزراعية المختلفة لأشقائنا بجمهورية زامبيا بالمركز المصرى الدولى للزراعة بوزارة الزراعة المصرية.


وفي ختام الجولة وجه وزير الزراعة الشكر لفخامة الرئيس هاكيندي، رئيس جمهورية زامبيا والوفد المرافق له متمنيا لمصر ولجمهورية زامبيا كل التوفيق والسداد ولشعبينا الصديقين التنمية والسلام والازدهار.

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