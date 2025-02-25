وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية بالنوبارية

أجرى كولنز نزوڤو - وزير المياه والمرافق، وبيتر كبالا - وزير الثروة الحيوانية والسمكية والوفد الزامبي رفيع المستوى بزيارة تفقدية إلى مزرعة بلكو Belco للحاصلات البستانية بمنطقة النوبارية يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية.



وقام الوفد بالإطلاع على أنظمة الري الحديث التي تستخدم في ري المحاصيل الزراعية التصديرية التي يتم زراعتها، هذا وقد أطلع الوفد على الصوب الزراعية والتي تحتوي على نباتات التوت الأحمر والتوت الأزرق الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تفقد الوفد أنظمة الري الحديث وكيفية الحصول على المياه الأرضية على أعماق مختلفة وتنقيتها وإزالة الملوحة الموجودة بها، فضلا عن تطبيق الانظمة الاليكترونية في عمليات التسميد والعمليات الزراعية المختلفة.



شملت الزيارة أيضا الصوب المستخدمة داخل المزرعة ومحطة التعبئة والتغليف كأحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها المزرعة لتسهيل عملية تصدير الحاصلات الزراعية المصرية من عنب وبصل وغيرها من المحاصيل ذات الجودة العالية لمختلف دول العالم.



ومن جانبه شرح المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة شركة بلكو للوفد كيفية الوصول لانتاجيات عالية الجودة والوصول للاسواق الدولية.



واستعرض المهندس محمد جاد مدير المزرعة انظمة التحكم في عمليات الري وإدارة المنظومة بكاملها واجاب عن العديد من الاستفسارات والنقاط الفنية التي استفسر عنها السادة الوزراء أثناء الزيارة.

ومن ناحية أخرى أعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من أساليب زراعية حديثة وطرق ري، ومن جانبهم أكد مسئولي المزرعة أن العنصر الأساسي لانجاح المنظومة الزراعية والتصديرية لديهم هي الجودة.

والجدير بالذكر أن شركة بلكو هي من الشركات الزراعية الرائدة في مصر والتي تصدر كل منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي وتزرع نحو ١٩ صنف من العنب العالي الجودة على مساحة تصل لأكثر من ألف فدان فضلًا عن مساحات أخرى من الفراولة والتوت الأزرق والأحمر والبصل ومحاصيل الخضر المختلفة والتي يتطلبها السوق الخارجي.

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