زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

يترقب الشارع المصري قبل انطلاق شهر رمضان الأسبوع المقبل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة والذي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يصدر عددا كبيرا من القرارات الهامة خلال الساعات المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري.

ومن المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مستجدات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة كالتالي:

- في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم،فإن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى منحة استثنائية، وذلك قبل انطلاق شهر رمضان المبارك.

- كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء موعد الانتهاء من الحزمة الإجتماعية الجديدة وقال إنه من المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها من قبل الرئيس السيسي.

الانتهاء من الحزمة الاجتماعية

وأكد الحمصاني في تصريحات تليفزيونية في الساعات الماضية أنه سيتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية تتضمن شقين الأول بمثابة دعم يوجه للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة وشق آخر يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، وهذا الشق سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.

- وعن موعد زيادة المعاشات والمرتبات سيتم إقرار هذه الزيادة رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

- الحكومة عملت على دراسة هذه الحزمة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"

- وجود مقترح لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" حيث من المتوقع أن يتم عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة مع إمكانية تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.

- سيتم زيادة المخصصات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وكذلك للعاملين الذين يتقاضون رواتب وذلك اعتبارا من بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

- تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، كما سيتم توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

- تعزيز الدعم التمويني من خلال زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة.

توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.

الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل



- توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

- الفئات المستهدفة: أصحاب المعاشات -تكافل وكرامة- بعض النقابات المهنية والإدارية العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية- القطاع الخاص.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.

- تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة خلال ساعات عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية.

التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون

- الحزمة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري حيث تضع الدولة الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للجميع.

- الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

- يتم تحديد القيمة الخاصة بـ زيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي.

- يستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة

- ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور.

- - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

- زيادة في المعاشات ووفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15 %.

زيادة في معاشات "تكافل وكرامة".

حزمة الحماية الاجتماعية

- الحكومة واصلت العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية.

- توجيهات رئاسية لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

- الدولة تستهدف الفئات محدودة الدخل وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.

تم العمل واستعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية والشرائح المستهدفة منها تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.

- تم مناقشة نتائج دراسات الحكومة حول الحزمة المرتقبة لوضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

- الحزمة الاجتماعية تكون متكاملة بهدف التخفيف عن كاهل المواطن مع استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على جميع الدول وليس مصر فقط.

- تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك بدءًا من مارس 2025، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية.

- هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسواق وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

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