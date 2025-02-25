الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

 افتتح المهندس عبد المطلب عمارة  محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء مشروع صرف صحي قرية الرزيقات بحري بمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". فى ضوء الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لإفتتاح وتشغيل مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

 

مشروع صرف صحي قرية الرزيقات بالأقصر 

وأوضح مهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  أن تكلفة مشروعات صرف صحي ارمنت شاملة توسعات محطة معالجة أرمنت 1577 مليون جنيه، وتم تنفيذ شبكات الانحدار بطول 10.5 كم، وخط الطرد بطول 0.4 كم لخدمة  20 ألف نسمة تقريبًا، وتعمل المحطة بنظام ال wet & dry وقطر البيارة 12 م بطاقة تصميمية 300  ل/ ث وعدد 4 طلمبات طاقة الطلمبة 150 ل/ ث، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة للمشروع  شركة المقاولون العرب.


ومن جانبه أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بإفتتاح محطة صرف صحي الرزيقات بحرى، مؤكدًا أن هذه المحطة هى باكورة ثمار التنمية لقرية الرزيقات بحرى حيث يتبع ذلك دخول خدمات الغاز الطبيعى تمهيدا لبدء رصف وتمهيد الطرق وإدخال كافة الخدمات تباعًا، متقدما بالشكر والعرفان لجهود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولجهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى شهدت المحافظات بسببها طفرة تنموية شاملة يجنى ثمارها الأهالى.

وذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت وكلا من حجازى النحاس وعلى عثمان نائبا رئيس المركز  و مهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نائبا عن المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى  والمهندس منصور شحاتة مدير فرع جنوب الوادى بشركة المقاولون العرب وأحمد الفرشوطى أمين عام حزب الشعب الجمهورى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

 

 

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