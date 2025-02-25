محافظ الأقصر يوجه بتكثيف التوعية لمحاربة العنف ضد الأطفال

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر فبراير لعام 2025 لتفعيل ودعم منظومة الحماية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي، ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة نجوي ابراهيم، وجميع أعضاء اللجنة من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم.

استعراض جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر

واستعرضت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، خلال الاجتماع، الجهود والانجازات التي حققتها الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض أهم المشكلات التي يواجهها الأطفال في المحافظة والتي تعد ظاهرة في كافة المجتمعات وتعاني منها الطفولة بشكل عام ومنها التسرب من التعليم وعمالة الأطفال غير القانونية والتسول وزواج الأطفال لبحث أفضل الطرق لمعالجة تلك المشكلات.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة تكاتف جميع الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم من كافة الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها وكذلك تكثيف الشق التوعوي لنشر الوعي والإرشاد الأسري بمشاركة رجال الدين الاسلامي والمسيحي للقضاء والحد من هذه المشكلات ومحاربة كافة أنواع العنف والإساءة ضد الأطفال، موجها بتجهيز وعرض كافة التحديات والصعوبات التي تواجه وحدات الحماية سواء العامة أو الفرعية خلال الاجتماع القادم، للوصول إلي أقصي حد ممكن لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

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