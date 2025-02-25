موظفو ديوان عام الأقصر ينتهون من التدريب على منظومة المركز التكنولوجي

أعلنت محافظة الأقصر عن أنه تم الانتهاء من تدريب موظفى الديوان العام على منظومة المركز التكنولوجى، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، وذلك فى إطار تطوير أداء موظفي ديوان عام محافظة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات أحمد عبد اللاه وزيرى سكرتير عام المحافظة.

المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر

وقال سيد محمد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجيه، إنه جار البدء التجريبى لتشغيل المنظومة، وتجهيز المركز بأحدث التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تسريع إجراءات المواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، مضيفا أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا ومتابعة الردود بشكل فوري من خلال مراكز خدمة العملاء.



ومن جانبه أكدت حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجى أنه تم تدريب الموظفين على تشغيل المنظومة بكفاءة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الدقة والسرعة، وأن المركز سيمكن المواطنين من إتمام الخدمات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مؤكدة أن هذا المشروع يعد جزءًا من المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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